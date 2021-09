Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150921-714: 16-Jährige von Auto angefahren

Gummersbach (ots)

An der Kreuzung Moltkestraße / La Roche-sur-Yon-Straße ist am Morgen (15. September) eine 16-Jährige beim Überqueren der Fahrbahn von einem PKW erfasst worden; sie zog sich leichte Verletzungen zu. Gegen 07.30 Uhr war die Schülerin aus Engelskirchen trotz Rotlichts auf die Fahrbahn der La Roche-sur-Yon-Straße getreten, weil sie noch einen Bus an der nahegelegenen Haltestelle erreichen wollte. Eine Autofahrerin, die auf der La Roche-sur-Yon-Straße in Richtung der Karlstraße fuhr, konnte trotz einer Notbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Zum Glück erlitt die 16-Jährige nur leichte Verletzungen; sie konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell