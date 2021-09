Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140921-712: weißer Yamaha-Roller gestohlen

Nümbrecht (ots)

Einen weißen Motorroller der Marke Yamaha haben Unbekannte in Niederbröl gestohlen. Der Eigentümer war gegen 05.00 Uhr am Sonntagmorgen (12. September) wegen Spritmangels liegen geblieben und hatte den Roller mit dem Kennzeichen 027MDG auf der Niederbröler Straße in Höhe des dortigen Blitzers abgestellt. Als er den Roller am nächsten Tag abholen wollte, war er verschwunden.

Hinweise zum dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell