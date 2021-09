Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170921-721: Stangenweise Zigaretten gestohlen

Marienheide (ots)

Auf Tabakwaren hatten es Diebe abgesehen, die in der Nacht zu Freitag (17. September) in ein Tabak-Lotto-Geschäft in Marienheide eingebrochen sind. Gegen 2 Uhr nachts verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu einem Verbrauchermarkt in der Straße "Schemmen". Erstmal im Objekt war ihr das Ziel das Tabak-Lotto-Geschäft. Dort öffneten sie gewaltsam Schränke und Schubläden und entwendeten etwa 150 Stangen Zigaretten.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Personen oder Kennzeichen bitte an das das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell