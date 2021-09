Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Pirmasens (ots)

Am 11.09.2021, zwischen 04:27 Uhr und 04:45 Uhr, brach ein bislang unbekannter, männlicher Täter die Eingangstür der Verkaufsbude des Biergartens im Strecktalpark in Pirmasens auf. Die Bude wurde durchwühlt, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Der Täter war auf der installierten Videoaufzeichnung zu sehen. Es handelte sich um einen Mann im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren mit mittelblonden Haaren. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

