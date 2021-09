Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ölspur

Schindhard (ots)

Am Samstagnachmittag, den 11.09.2021 gegen 14:41 Uhr, wurde der Polizei in Dahn zunächst eine Ölspur auf der B427 von Dahn-Reichenbach in Richtung Schindhard gemeldet. Es konnte letztlich festgestellt werden, dass sich diese Spur weiter über die L489 in Richtung Bruchweiler-Bärenbach zog. Auf einer Strecke von etwa einem Kilometer war die Fahrbahn mit stellenweise erheblichen Mengen von Hydrauliköl verunreinigt. Vor Ort konnten von Verkehrsteilnehmern Hinweise zu dem bislang unbekannten Verursacher erlangt werden. An einem Traktor mit Frontlader und einem Holztransportanhänger sei offensichtlich ein Hydraulikschlauch geplatzt. Dieser sei kurz zuvor noch im Bereich der Einmündung der L489 zu einem Waldweg Richtung Sprinzelsfels gesehen worden. Die Straßenmeisterei Dahn wurde mit der Beseitigung und Aufstellen von Beschilderung beauftragt.

Die Gefahrenstelle musste durch die Polizei Dahn für zwei Stunden abgesichert werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei in Dahn unter der Tel. 06391-9160 oder per E-Mail pidahn@polizei.rlp.de zu melden. |pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell