Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hauenstein (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 11.09.2021 beschädigte im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 08:00 Uhr, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel und den linken Kotflügel eines in der Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 44 in Hauenstein, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten, blauen VW Polo. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle. Vermutlich handelte es sich bei dem Flüchtigen ebenfalls um einen PKW, der an der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein dürfte.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei in Dahn unter der Tel. 06391-9160 oder per E-Mail pidahn@polizei.rlp.de zu melden. |pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell