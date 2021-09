Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Pirmasens (ots)

Am Freitag, dem 10.09.2021, befuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer die L484 von Niedersimten kommend in Richtung Pirmasens. Auf dieser Strecke kam der Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab, stürzte, und flog über die Leitplanke in den dortigen Waldhang. Hierbei zog sich der Verunfallte schwere Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Am Motorrad entstand Totalschaden. Ein beim Unfallfahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Verunfallte mit etwa 0,8 Promille nicht unerheblich alkoholisiert war. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Motorrad nicht ordnungsgemäß zugelassen und versichert war. Die L484 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Gegen den Unfallfahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, sowie wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt. |pips

