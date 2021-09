Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fußgängerin

Rodalben (ots)

Am Freitag, dem 10.09.2021, fuhr eine 44-jährige in der Fichtenstraße rückwärts aus der Einfahrt ihres Wohnanwesens. Hierbei übersah die Fahrzeugführerin eine 90-jährige Fußgängerin, welche gerade auf Gehweg die Einfahrt passierte und es kam zur Kollision. Die 90-jährige Fußgängerin stürzte bei dem Zusammenstoß mit dem Kopf auf den Boden. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo wie wenig später aufgrund ihrer Verletzungen verstarb. Am PKW der Fahr-zeugführerin entstand kein Sachschaden. |pips

