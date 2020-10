Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch an spätem Nachmittag

Meißendorf (ots)

Sonntag zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus in der Ostenholzer Straße ein. In Abwesenheit der Eigentümer wurde ein Fenster angegangen und sich so Zutritt zu den Innenräumen verschafft. Nach Durchsuchen der Räumlichkeiten wurde das Haus auf unbekanntem Weg verlassen. Ersten Erkenntnissen nach wurde ein Laptop entwendet.

Täterhinweise erbittet die Polizei Celle unter Tel.: 05141/2770.

