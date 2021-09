Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei räuberische Diebstähle mit anschließender Verfolgung durch Passanten

Pirmasens (ots)

Am Freitag, dem 10.09.2021, entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 15:40 Uhr mehrere Parfum-Flacons in einem Einzelhandelsgeschäft in der Waisenhausstraße. Der Täter wurde nach der Tat durch eine Mitarbeiterin angesprochen, woraufhin der Täter aus dem Geschäft flüchtete. Er konnte durch drei Passanten verfolgt werden. Der Täter zückte dann ein Küchenmesser und hielt es drohend vor sich. Sodann ließen die Passanten von der Verfolgung ab und der Täter flüchtete. Der Täter vergaß bei der Tatausführung sein mitgebrachtes Fahrrad vor dem Geschäft.

Gegen 16:45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein neues paar Schuhe aus einem Schuhgeschäft in der Arnulfstraße in Pirmasens. Der Täter konnte im Anschluss durch einen Passanten und eine Verkäuferin bis auf den Parkplatz eines nahegelegenen Einkaufsmarktes verfolgt werden. Als der Passant den Täter am Arm festhalten konnte, zückte dieser ein Messer und hielt dieses drohend vor sich. Der Passant ließ dann vom Täter ab. Verletzt wurde bei der Verfolgung niemand.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den beiden räuberischen Diebstählen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

