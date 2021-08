Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Schlaunweg, Diebstahl aus Pkw

Coesfeld (ots)

In der Nacht zum 31.07.2021 entwendeten unbekannte Täter, aus einem silberfarbenen Pkw Hyundai, welcher auf dem Stellplatz eines Wohnhauses am Schlaunweg 20 in Nordkirchen abgestellt war, einen weißen Laptop der Marke Asus. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

