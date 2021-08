Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Schützenring, Sachbeschädigung durch Feuer, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Zeit vom 30.07.2021, 17:30 Uhr, bis 31.07.2021, 10:00 Uhr, beschädigte/n ein oder mehrere unbekannte Täter einen Gartenstuhl im Gartenbereich der Anschrift Schützenring 38 in Coesfeld. Der Gartenstuhl, welcher zuvor im Bereich einer Gartenhütte abgestellt war, wurde durch die Geschädigten halb abgebrannt auf der Terrasse des Hauses aufgefunden und weitere Beschädigungen am Schloss der Hoftür und einer Verglasung der Gartenhütte festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 70,-EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell