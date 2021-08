Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg-Herbern, Altenhammstraße, Brand eines Pkw, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am 30.07.2021, gegen 23:30 Uhr, kam es in Ascheberg-Herbern zu einem Brand eines schwarzen VW Polo. Das Fahrzeug parkte zum Zeitpunkt des Brandes auf dem Parkstreifen gegenüber der Anschrift Altenhammstraße 6. Durch den Brand entstand am Fahrzeug Totalschaden und an einem vor dem Fahrzeug abgestellten Anhänger leichter Sachschaden. Der Brand wurde durch einen Verkehrsteilnehmer festgestellt und zunächst der Feuerwehr gemeldet, die den Brand löschte. Die Schadenshöhe beläuft sich ca. auf 8.000,-EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

