Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbrecher dringen in Geschäftsräume eines Betonwerks in Waren ein

Waren (ots)

Am Freitagmorgen, den 30.07.2021 teilte ein Mitarbeiter eines Betonwerks in der Warener Johann-Heinrich-von-Thünen-Straße einen Einbruch in die Geschäftsräume der Firma mit. In der Zeit vom 29.07.2021, 16:30 bis zum Folgetag gegen 06:00 Uhr verschafften sich bislang noch unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum umzäunten Werksgelände und drangen gewaltsam in die Büroräume ein. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurden die Räumlichkeiten durchsucht, ein geringer dreistelliger Betrag aus Geldkassetten entwendet und ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro verursacht. Zur Spurensuche und -sicherung kamen Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg zum Einsatz.

Mit der Auswertung der Spuren, den Aufzeichnungen der Überwachungskamera sowie den weiteren Ermittlungen ist die Kriminalkommissariataußenstelle Waren beauftragt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder mögliche Täter geben können, gebeten, sich bei der Polizei in Waren unter 03991/176224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell