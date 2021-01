Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Landkreis Konstanz) Geparkten Hyundai in der Gerwigstraße beschädigt und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (20.01.2021)

Engen, Landkreis Konstanz (ots)

Beim Abbiegen von der Jahnstraße in die Gerwigstraße hat der Fahrer eines größeren Fahrzeugs, vermutlich eines Lastwagens, am Mittwochnachmittag einen in der Gerwigstraße geparkten Hyundai beschädigt und sich anschließend nicht gemeldet. Die in Frage kommende Unfallzeit konnte auf den Zeitraum von etwa 14.00 Uhr bis etwa 14.10 Uhr eingegrenzt werden. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Engen (07733 9409-0) zu melden.

