Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ermen, Wohnungseinbruchdiebstahl, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am 30.07.2021, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr, brachen unbekannte Täter die Terrassentür einer Wohnung in Lüdinghausen, Ermen 18, auf und entwendeten eine Geldkassette mit Münzen. Der Wert des erlangten Gutes beläuft sich auf ca. 100,-EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

