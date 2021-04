Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Gleich vier Auto zerkratzt

Tuttlingen (ots)

Im Lohmehlenring hat ein Unbekannter letztes Wochenende gleich vier verschiedene Autos zerkratzt, die dort parkten. An einem Hyundai war am Montagmorgen ein tiefer Kratzer vom vorderen rechten Kotflügel bis zum hinteren Kotflügel feststellbar, an einem Einser-BMW die Beifahrertür zerkratzt, an einem Golf die Motorhaube und an einem weiteren Golf die Unterseite der Beifahrertür mit einem spitzen Gegenstand beschädigt worden. Der Schaden an den Fahrzeugen ist noch nicht genau bezifferbar, dürfte aber in die Tausende gehen. Weshalb es zu den Beschädigungen kam ist noch völlig unklar. Die Polizei Tuttlingen bittet um Hinweise unter Telefon 07461 9410

