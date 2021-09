Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mann schießt mit Luftgewehr auf Kinder

Pirmasens (ots)

Am 10.09.2021 um 13:15 Uhr meldet ein Passant, dass er beobachten konnte, wie in der Schwanenstraße ein Mann aus einem offenstehenden Fenster eines Mehrfamilienhauses mit einem Luftgewehr auf zwei Kinder schoss, welche sich gerade in der Schwanenstraße auf dem Gehweg befanden. Bisher sind die Personalien, sowie eventuelle Verletzungen der beiden betroffenen Kinder der Polizei nicht bekannt. Der Mann stellte sich am nächsten Tag der Polizei und das Luftgewehr konnte sichergestellt werden. Bislang ist nicht geklärt, ob mit dem Luftgewehr tatsächlich ein Schuss abgegeben wurde. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell