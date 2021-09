Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Stambach (ots)

Zeit: 09.09.2021, 19:14 Uhr

Ort: Falkenbusch Richtung Stambach

SV: Die beiden beteiligten Pkws, ein Porsche Cayenne S, sowie ein Ford Fiesta, befuhren zunächst hintereinander die L471 von Dellfeld kommend in Richtung Contwig. An einem Feldweg wollte der 69- Jährige Porschefahrer links in einen Feldweg abbiegen und setzte daraufhin den Blinker links und bremste ab. Als dieser zum Abbiegen ansetzte, überholte die hinter ihm fahrende 21- Jährige mit ihrem Ford Fiesta. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Die 21- Jährige verlor die Kontrolle über ihren Pkw und überschlug sich nach links die Böschung hinab. Sie erlitt eine Platzwunde am Kopf und mehrere Abschürfungen an den Armen. Es entstand erheblicher Sachschaden an den beiden unfallbeteiligten Pkws in Höhe von 25000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell