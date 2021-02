Polizei Mettmann

POL-ME: Rücknahme der Vermisstenfahndung: 18-jährige Velberterin angetroffen - Velbert - 2102016

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann am Dienstag (2. Februar 2021) berichtete, hatte die Polizei unter starkem Kräfteeinsatz seit Montagabend (1. Februar 2021) nach einer als vermisst gemeldeten 18-jährigen Velberterin gesucht.

Glücklicherweise konnte noch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (3. Februar 2021) Entwarnung hinsichtlich der vermissten jungen Frau gegeben werden. Gegen 22 Uhr hatte eine Mitarbeiterin einer Düsseldorfer Notschlaftstelle die vermisste Person aufgrund der in den Sozialen Medien veröffentlichten Vermisstenfahndung erkannt und die Polizei informiert. Die 18-Jährige hatte sich dort bereits am Montagabend unter Angabe falscher Personalien einquartiert. Einsatzkräfte der ebenfalls an der Fahndung beteiligten Polizei aus Düsseldorf konnten die junge Frau dann wenig später schlussendlich antreffen.

Da bei der 18-Jährigen weiterhin von einer akuten Eigengefährdung ausgegangen werden muss, wurde sie nach ärztlicher Rücksprache auf Anordnung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, wo sie nun behandelt wird.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat daher die ursprünglich veröffentlichte Fahndungsmeldung wieder gelöscht und auch den Fahndungsaufruf aus den Sozialen Netzwerken entfernt. Die Polizei bittet, das ursprünglich veröffentlichte Foto der vermissten jungen Frau nicht weiter zur Berichterstattung zu verwenden. Ferner bedankt sich die Kreispolizeibehörde Mettmann bei allen, die durch ihre Hinweise zum Auffinden der vermissten 18-Jährigen beigetragen haben.

