Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung durch Graffiti an Gebäuden der Fahchhochschule

Zweibrücken (ots)

Ein Passant meldete telefonisch dass er an einem Außengebäude der Fachhochschule, neben dem Calisthenics Park mehrere neue Graffitis entdeckt habe. An das Gebäude wurden die Aufschriften "FEED THE SKREED", "316BIG", "Geddy482", "BIG816" sowie "MO FOGGA" mit grüner, roter, blauer, pinker und gelber Farbe aufgesprüht. Im einem in der Nähe stehenden Mülleimer lagen eine gelbe und zwei pinke Spraydosen. Der Mülleimer wurde mit blauer Farbe besprüht. Bei einer Absuche der näheren Umgebung, konnte an einem weiteren Mülleimer sowie einem weiteren Gebäude der Fachhochschule weitere ähnliche/identische Graffitis festgestellt werden. Zu dem/ den UT liegen keinerlei Hinweise vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher nicht bekannt. |pizw

