POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 30./31.10.21 ++

Lüneburg

Lüneburg - Unfall nach Körperverletzung und Diebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlägt gegen 01:00 Uhr ein 46-jähriger Mann zunächst einen 55-jährigen Mann im Umfeld des Stintviertels. Kurz hierauf entwendet der 46-jährige einem anderen Passanten noch dessen Handy und fährt mit einem Fahrrad weg. In der Ilmenaustraße fährt bzw. vielmehr stürzt der Mann mit seinem Fahrrad dann gegen einen geparkten Pkw und verursacht Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Ein anschließender Alkoholtest des 46-jährigen ergibt einen Wert von 3,8 Promille. Ihm wird eine Blutprobe und das zuvor entwendete Handy abgenommen.

Lüneburg - Aufgebrochener Pkw

Im Verlauf des Samstages wurde ein PKW der Marke Skoda in einer Tiefgarage in der Soltauer Straße gewaltsam geöffnet. Nach jetzigem Sachstand dürfte durch den Täter jedoch kein Stehlgut erlangt worden sein. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg -Beeinflusste Fahrzeugführer

Am Samstag gegen 11:20 Uhr wurde ein 32-jähriger Fahrzeugführer eines VW in der Straße "Am Grasweg" durch eine Streifenbesatzung gestoppt. Bei der Kontrolle des Mannes ergaben sich Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Gegen 21:15 Uhr stellte eine Streifenbesatzung Alkoholeinfluss bei einem 34-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw VW im Stadtteil Goseburg-Zeltberg fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,93 Promille. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen und ein Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Gefährliche Körperverletzung und Bedrohung

Samstagabend kurz nach 23:00 Uhr hielten sich mehrere Jugendliche in Lüchow an der Jeetzelbrücke zwischen Bleichwiese und Schulweg auf, als sich ihnen zwei männliche Heranwachsende im Alter von 18 und 21 Jahren näherten und "Stress" machten. Der 18-jährige habe dann mit einer Schreckschusswaffe mehrmals in die Luft und auf den Boden geschossen und drei der Jugendlichen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren bedroht. Der 21-jährige habe dann zwei der Opfer mit einem Schlagring attackiert. Dieser wurde später durch die Polizei in der Nähe des Tatorts angetroffen. Bei einer Durchsuchung wurde der Schlagring und Betäubungsmittel gefunden. Der 18-jährige, welcher der Polizei nicht unbekannt ist, konnte nicht mehr angetroffen werden. Mehrere Strafverfahren sind gegen die heranwachsenden Beschuldigten eingeleitet worden.

Wechselseitige Körperverletzung

In der Nacht zu Sonntag gegen 02:00 Uhr kam es an der Skaterbahn in Dannenberg nach anfänglich verbalen Streitigkeiten zu wechselseitigen Körperverletzungen. Dabei soll ein 26-jähriger aus Dannenberg einer 23-jährigen aus Hitzacker mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Ein 27-jähriger aus Lüchow soll dem 26-jährigen Dannenberger in die Seite getreten haben und diesem an den Hals gegangen sein. Eine weitere männliche Person aus Hitzacker soll dem 26-jährigen geschlagen und getreten haben. Durch die Polizei Dannenberg sind Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet worden.

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Ortseingang Dolgow auf der Schulstraße (L 261) beabsichtigte ein 34-jähriger mit seinem Pkw und Anhänger rückwärts auf eine Hofeinfahrt zu fahren. Eine 24-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Wustrow, welche aus Richtung Güstritz in Richtung Lüchow sich auf der L 261 näherte, erkannte dies zu spät, so dass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzt 8.500,- Euro. Zwei Beteiligte Personen wurden dabei leicht verletzt.

Uelzen

Tumult im Polizeifahrzeug

Am Freitagmorgen, gegen 05:00 Uhr, wird in Uelzen ein 29-Jähriger nach vorangegangenen Streitigkeiten mit seiner Freundin und anschließendem aggressiven Verhalten gegenüber der Polizei in Gewahrsam genommen. Beim Transport im Streifenwagen randaliert der betrunkene Aggressor im Fahrzeug, tritt und schlägt mehrfach gegen die Scheiben, die Tür und Sitze. Der Funkwagen wird dabei glücklicherweise nur stark verschmutzt, jedoch nicht beschädigt. Den Mann erwartet nun neben einer Kostenrechnung auch noch ein entsprechendes Strafverfahren.

Stoßen, schlagen, beißen, kneifen

In Suderburg (Graulingen) kommt es am Samstag kurz nach 00:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29-jährigen Mann und einer 45 Jahre alten Frau. Nachdem die alkoholisierte männliche Person (über 1,6 Promille) die Frau zunächst mit erniedrigenden und vulgären Worten beleidigt, stößt er sie zu Boden, um sie dort im weiteren Verlauf zu würgen und mehrfach gegen den Kopf und in die Rippen zu schlagen. Die Frau wehrt sich hierbei, indem sie den Aggressor in Hand, Arm und Wade beißt und ihm zudem in den Genitalbereich kneift. Durch die Polizei wird ein Rettungswagen zur Begutachtung möglicher Verletzungen hinzugezogen. Der Mann verlässt die Örtlichkeit mit der Bahn. Beide Personen müssen nun mit jeweiligen Strafverfahren rechnen.

Nochmal glimpflich ausgegangen?!

Ein 37-jähriger Autofahrer kommt am Samstagmorgen gegen 06:40 Uhr zwischen Oetzfelde und Velgen mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Der Mann wird glücklicherweise nur mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Uelzen transportiert. Ein Atemalkoholtest ergibt 1,51 Promille und polizeiliche Ermittlungen ergeben, dass der Mann seinen polnischen Führerschein augenscheinlich innerhalb einer in Deutschland verhängten Sperrfrist in Polen neu gemacht hat, nachdem ihm die deutsche Fahrerlaubnis entzogen wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Erwischt!

Mit 0,4 Promille und unter dem Einfluss von THC stand ein 30-Jähriger am Samstagabend gegen 22:30 Uhr, als er von der Polizei in Uelzen auf seinem E-Scooter kontrolliert wurde. Der Mann kann sich auf Strafverfahren einstellen.

