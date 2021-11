Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Diebstahl aus Drogeriemarkt

Lahr (ots)

Ein 21-Jähriger soll am Montag in einem Drogeriemarkt in der Straße "Schloßplatz" sechs Parfums entwendet haben, weshalb nun die Beamten des Polizeireviers Lahr ein Ermittlungsverfahren eingeleitet haben. Gegen 12:15 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie der Tatverdächtige die Düfte aus der Auslage entnahm und unter seine Jacke steckte. Anschließend verließ er das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen. Nun erwartet den Mann eine Strafanzeige.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell