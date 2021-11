Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B3 - Vorfahrt missachtet

Offenburg (ots)

Aufgrund einer Vorfahrtsverletzung kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der B3. Eine Mercedes-Fahrerin befuhr gegen 16:30 Uhr die B3 von Niederschopfheim in Richtung Offenburg, als ihr an der Einmündung zum Industriegebiet Hofweier von dem Fahrer eines Dacia die Vorfahrt genommen wurde. Der 23-Jährige prallte daraufhin mit dem linken Heck gegen die Vorderseite des Mercedes. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 18.000 Euro. /sch

