Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Alleinunfall mit Personenschaden

Marsberg (ots)

Am Sonntag gegen 18:40 Uhr kam es zu einem Alleinunfall mit einem Motorrad. Der 51-jährige Marsberger befuhr die L636 von Oesdorf in Richtung Meerhof, als er aus bisher unbekannten Gründen in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die L636 im Bereich der Unfallstelle für beide Fahrtrichtungen eine Stunde lang voll gesperrt.

