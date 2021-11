Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Michelbach - Gewässer verunreinigt, Zeugen gesucht

Gaggenau, Michelbach (ots)

Eine auffällige weiße, milchige Färbung eines Baches in der Otto-Hirth-Straße/Wiesentalstraße riefen am Montag die Beamten von Gewerbe/Umwelt auf den Plan. Nach ersten Erkenntnissen wurde auf illegaler Weise eine noch unbekannte Substanz in den Bach eingeleitet. Die Ermittler haben das Umweltamt verständigt und entsprechende Proben der Verunreinigung entnommen. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt unter der Telefonnummer 07222 7610 in Verbindung zu setzen.

