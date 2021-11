Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Versuchter Rollerdiebstahl, Zeugen gesucht

Baden-Baden, Steinbach (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Dienstagmorgen einen Rollerdiebstahl durch zwei bislang unbekannte Täter verhindern. Die zwei Männer versuchten gegen 4:20 Uhr einen Roller der Marke Peugeot in der Straße "Alte Ziegelei" kurzzuschließen. Als dies nicht gelang, schoben die beiden jungen Männer den Roller in den Mührichgraben. Dabei wurden sie von einem Zeugen gestört und flüchteten anschließend in Richtung Alte Landstraße. Beide Männer wurden von dem Zeugen auf circa 15 bis 17 Jahre geschätzt. Der kleinere der beiden wurde auf circa 170 Zentimeter Größe geschätzt und trug dunkle Kleidung. Der andere Jugendliche war zwischen 185 bis 190 Zentimeter groß und schlank. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bühl unter der Telefonnummer 07223 99097-0 in Verbindung zu setzen. /sch

