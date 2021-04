Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Auto und Radfahrer kollidieren - Radfahrer verletzt

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 15 Uhr in der Eppelheimer Straße. Ein 37-jähriger Seat-Fahrer wollte mit seinem PKW vom Gelände einer Tankstelle nach rechts in die Eppelheimer Straße in Fahrtrichtung Eppelheim abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er einen, auf dem Radweg entgegen der Fahrtrichtung fahrenden, 30-jährigen Radfahrer. Beim Zusammenstoß wird der Radfahrer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt rund 2.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell