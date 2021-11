Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Nach Diebstahl Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Zum Diebstahl von Reifen und Felgen kam es am Sonntagnachmittag in Hörden in der Kanalstraße. Zwischen 16 Uhr und 17 Uhr soll ein roter Kastenwagen auf das Areal eines dortigen Reifendienstes gefahren sein und in der Folge rund 20 Felgen und ebenso viele Altreifen entwendet haben. Im Anschluss entfernte sich der Citroen Transporter und hinterließ ein Diebstahlschaden von rund 1.500 Euro. Der unbekannte Fahrer wurde als männlich, 175 bis 180 cm groß beschrieben. Er hatte dunkle kurze Haare, einen Dreitagebart und trug eine schwarze Sportjacke, eine schwarze Arbeitshose und dunkle Turnschuhe mit einem hellen Streifen. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder der Person geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 an die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau.

/rs

