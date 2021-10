Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Sondereinsatz für mehr Radfahrsicherheit - Bilanz

Kreis Viersen (ots)

Am gestrigen Donnerstag waren über 30 Einsatzkräfte der Polizei in den Kommunen Viersen, Kempen, Nettetal und Willich für die Verkehrssicherheit im Einsatz. Rad- und Autofahrende standen gleichermaßen im Fokus der repressiv orientierten Kontrollen. Dabei schlugen 40 Verwarnungen von Radfahrenden zu Buche. Die falsche Benutzung von Radwegen, Fahren in Fußgängerzonen oder allgemeine technische Mängel waren die häufigsten Gründe. Bei den motorisierten Verkehrsteilnehmer ahndeten die Einsatzkräfte über 20 Verstöße. Handy am Steuer, Nichtbeachten von Stopp-Zeichen oder falsches Parken waren am häufigsten vertreten. Ein Pkw-Fahrer, dessen Wagen eine zu alte TÜV-Plakette aufwies, musste mit zur Blutprobe. Der 40-Jährige war mit über 1,6 Promille unterwegs. Ein 17-jähriger Mofafahrer, der ohne Helm auf dem Radweg unterwegs war, muss sich ebenfalls in einem Strafverfahren verantworten, sein Roller war wenige Stunden zuvor als gestohlen gemeldet worden. Das Ziel der Polizei ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Unfälle zu verhindern. Und dazu gehören nun mal repressive Maßnahmen. Weitere Sondereinsätze und tägliche Kontrollen sind hiermit versprochen! /wg (846)

