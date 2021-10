Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Tageswohnungseinbrecher stehlen Bargeld

Willich (ots)

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 12.40 und 13.10 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf der Straße Münchheide in Willich ein. Der oder die Täter verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt zum Haus und stahlen nach ersten Feststellungen Bargeld und Schmuck. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (844)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell