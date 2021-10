Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Brand am Jugendtreff - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Viersen (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei gegen 05.40 Uhr zu einem Brand auf der Stadtwaldallee in Viersen gerufen, auf dem Dach eines Jugendtreffs war ein Feuer entdeckt worden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, der nur einen kleinen Teil des Daches beschädigt hatte. Ein größerer Schaden entstand nicht, Menschen wurden nicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen geht die Kriminalpolizei davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Wir fragen: Wer hat zur tatrelevanten Zeit verdächtige Personen im Bereich des Jugendtreffs beobachtet? Hinweise an das Kriminalkommissariat 1 bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (842)

