Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Tresor aus Schule entwendet - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Montagnachmittag (22.03.2021) und Dienstagmorgen (23.03.2021) in das Gymnasium in Wilnsdorf eingebrochen. Die Täter hebelten gewaltsam ein Fenster und mehrere Türen auf, um in das Gebäude zu gelangen.

Daraufhin durchwühlten sich mehrere Büros und Schränke. Die Einbrecher klauten nach ersten Erkenntnissen einen Tresor mit Bargeld sowie eine Geldkassette.

Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell