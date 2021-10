Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Mann mit Messer angegriffen und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Willich (ots)

Am Mittwoch wurde ein 51-jähriger Syrer aus Willich von zwei unbekannten Männern angegriffen und mit einem Messer verletzt. Die Tat ereignete sich zwischen 17.15 und 17.30 Uhr auf einem Fußweg neben dem Parkplatz am Neersener Schloss am Rothweg. Nach ersten Ermittlungen der Kripo sprach demnach ein Unbekannter den Willicher am Parkplatz zunächst aus der Ferne in arabischer Sprache an, als dieser zu seinem Auto ging. Als sich der 51-Jährige dem Mann näherte, wurde er von hinten von einem zweiten Täter angegriffen und geschlagen. Der erste Unbekannt verletzte den Willicher vermutlich zeitgleich mit einem Messer am Bauch. Danach flüchteten beide Täter in unbekannte Richtung. Der erste Täter ist etwa 25-35 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er hat schwarze Haare und einen ca. 3-4 cm langen Schwarzen Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke. Der zweite Täter trug möglicherweise ein T-Shirt oder ein Hemd mit kurzen Armen. Beide Angreifer haben arabisch gesprochen. Der 51-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach Zeugenangaben könnten sich beide Täter schon vor der Tat in dem Bereich Rothweg / Hauptstraße in Neersen aufgehalten haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Verdächtigen zur tatrelevanten Zeit gesehen haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (843)

