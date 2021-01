Polizeidirektion Lübeck

Zaunelemente entwendet- Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Zeit vom 12.01., 13:00 Uhr bis zum 13.01., 10:00 wurden von einem Feld im Lübecker Stadtteil St. Jürgen 22 Zaunelemente entwendet. Der Schaden beläuft sich auf gut 2600 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Der geschädigte Landwirt hatte sich beim 4. Polizeirevier gemeldet und angezeigt, dass von seinem Feld insgesamt 22 sogenannte Paddock-Zäune entwendet wurden. Das Feld liegt an der Straße Karkfeld. Die Zaunelemente hatte der Geschädigte am Ende des Feldes gelagert. Die Zufahrt zum Feld war durch ein verschlossenes Eisentor gesichert. Das Schloss wurde durch den/die bisher unbekannten Täter entfernt. Sogenannte Paddock-Zäune sind üblicherweise mobile Metallsteckzaunelemente aus verzinkten Stahlrohren für landwirtschaftliche Nutztiere.

Die Polizeistation Blankensee hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Menge und Größe der entwendeten Zäune könnten im o.g. Zeitraum in der Straße Karkfeld eventuell größere Fahrzeuge gesehen worden sein. Auch besteht die Möglichkeit, dass die Elemente zum Kauf angeboten werden. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0451-131-0 oder per E-Mail an die Adresse Blankensee.PSt@polizei.landsh.de zu wenden.

