POL-DN: Scheunenbrand in Merken

Ein Zeitungszusteller bemerkte am frühen Montagmorgen einen Brand in der Andreasstraße in Düren-Merken. Er verständigte umgehend die Feuerwehr.

Gegen 03:30 Uhr machte der Zeitungsbote seine Runde, als er das Feuer sah. Bei dem Brandort handelt es sich um eine Scheune, die auch als Hobbywerkstatt genutzt wird. In und an dem Gebäude befanden sich mehrere Fahrzeuge, die teilweise zu Wohnmobilen umgebaut waren sowie Werkzeug und eine Hebebühne. Die Brandermittler der Kriminalpolizei gehen anhand der Spurenlage von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Schadenshöhe liegt bei circa 25000 Euro. Die Ermittlungen zu dem oder den Verursachern dauern an

