Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Wohnungseinbruch im Mehrfamilienhaus

Iserlohn (ots)

Unbekannte versuchten am Mittwoch zwischen 06:00 Uhr und 15.00 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Adlerweg einzubrechen. Der Mieter stellte eine eingeschlagene Scheibe seiner Wohnungstür fest und informierte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter nicht in die Wohnung. (schl)

