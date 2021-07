Polizei Hagen

POL-HA: Parfum im Wert von rund 2.000 Euro gestohlen

Hagen-Mitte (ots)

In einer Parfümerie in der Elberfelder Straße entwendeten Unbekannte am Freitag (23.07.2021) gegen 15.45 Uhr Ware im Wert von rund 2.000 Euro. Eine Mitarbeiterin gab an, dass zwei Kunden (männlich und weiblich) die Filiale betraten und sich auffällig verhielten. Sie sei durch die Frau angesprochen und abgelenkt worden. In der Zwischenzeit hielt sich der Mann weiter im Geschäft auf und ging von Regal zu Regal. Als die 23-Jährige eine Kollegin hinzurufen wollte, verließen beide Personen das Geschäft in Richtung Rathaus Galerie. Insgesamt fehlten über zehn Parfümflaschen. Die hinzugerufene Polizei konnte die Tatverdächtigen nicht mehr ausfindig machen. Sie wurden durch die Mitarbeiterin wie folgt beschrieben: Person 1: weiblich, dunkle schwarze Haare, gemachte Locken sowie gemachte Nägel und Wimpern mit normaler Figur. Person 2: männlich, dunkle schwarze Haare, mittleres Alter, mittellanges Haar, schlank. Während des Vorfalls hatte der Mann eine schwarze Umhängetasche bei sich. Die Polizei Hagen nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

