POL-HA: 59-Jähriger bei Alleinunfall leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich am Samstagmorgen (24.07.2021) in Boele ein 59-jähriger Autofahrer leicht. Der Hagener befuhr mit seinem Skoda gegen 09.30 Uhr die Hagener Straße in Fahrtrichtung Boeler Ring. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er mit dem linken Vorderrad gegen eine dortige Verkehrsinsel. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 59-Jährige leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Sein Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 7.750 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

