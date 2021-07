Polizei Hagen

POL-HA: Scheinwerfer und Lenkräder entwendet

Hagen (ots)

Einen Schaden von ca. 45000 Euro richteten bislang unbekannte Täter bereits in der Nacht vom vergangenen Montag auf Dienstag an. Ein in Hagen-Haspe ansässiger Mercedes Händler bekam ungebetenen Besuch von vermutlich mehreren Personen, die offensichtlich mittellos und mit wenig handwerklichem Geschick ausgestattet waren. Ein Mitarbeiter bemerkte am Dienstagvormittag, dass drei hochwertige Fahrzeuge mit Stern erheblich beschädigt waren. Die Fahrzeuge standen zum Verkauf und zur Präsentation auf einem Parkplatz neben dem Autohaus. An allen Fahrzeugen wurden die Frontscheinwerfer ausgebaut und entwendet. Dazu beschädigten die Täter die Motorhauben und Frontstoßstangen ganz erheblich. Aus zwei der drei Fahrzeuge wurden zusätzlich die Multifunktionslenkräder gestohlen. Wenig fachgerecht wurden dazu die Seitenscheiben eingeschlagen und die Türen aufgehebelt, um so an die Lenkräder gelangen zu können. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell