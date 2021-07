Polizei Hagen

POL-HA: Diensthund im Ruhestand gestorben. Nachruf für "Manni"

Hagen-Mitte (ots)

Die Polizei Hagen trauert um ihren ehemaligen Diensthund Manfred. Zehn Jahre lang war der Malinois-Rüde, von vielen nur "Manni" oder "der Professor" genannt, an der Seite seines Hundeführers im Einsatz. Als Schutz- und Rauschgiftspürhund ging das Duo teilweise sogar bundesweit auf Spurensuche. Manni hat in seinem Leben viel erlebt - und das nicht nur bei der Polizei Hagen. Als junger Hund lebte er zunächst mit einem Obdachlosen auf der Straße, bis er schließlich durch Zufall bei seinem späteren Hundeführer ein Zuhause und seine Berufung fand. Denn beim ersten Kennenlernen stand bereits nach ein paar Übungen fest: Manni hat das Zeug zum Diensthund! Unerschrocken, clever und mit einem hohen Triebverhalten leistete der Polizeihund hervorragende Arbeit und hielt seinem Hundeführer den Rücken frei. Auf Manni konnte man sich immer zu 100 Prozent verlassen. Im Dezember 2019 ging Manfred nach einem Jahrzehnt im Dienst schließlich in den wohlverdienten Ruhestand. Er lebte seitdem als Familienhund bei seinem Hundeführer. Er wird seiner Familie und der Polizei Hagen sehr fehlen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell