POL-HA: Frau bei häuslicher Gewalt leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

In Altenhagen ereignete sich Donnerstagmorgen (22.07.2021) eine häusliche Gewalt, bei der eine Frau leicht verletzt wurde. Ein 26-Jähriger geriet nach bisherigen Erkenntnissen mit ihr nach dem Konsum von Alkohol in Streit. Bei Eintreffen der Polizei hatte die Frau eine blutende Wunde im Gesicht. Sie gab an, von ihrem Freund geschlagen worden zu sein, konnte aber keine genaueren Angaben machen. In der Vergangenheit war es bereits zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Paar gekommen. Der 26-Jährige und seine Freundin hatten am Donnerstag jeweils einen Atemalkoholwert von über 1,2 Promille. Der Mann verließ im Beisein der Beamten die Wohnung. Er erhielt eine Strafanzeige. (arn)

