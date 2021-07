Polizei Hagen

POL-HA: Schrottsammlerin per Haftbefehl gesucht

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Donnerstagabend (22.07.2021) kontrollierte eine Polizeistreife in Vorhalle eine Schrottsammlerin, die per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen 19.00 Uhr überprüften die Beamten in der Droste-Hülshoff-Straße drei Personen, die verbotenerweise Schrott einsammelten. Gegen eine 25-jährige Essenerin aus dieser Gruppe lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Bandendiebstahls vor. Die Beamten verhafteten die Frau und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Außerdem leiteten sie Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Verstöße gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz und die Gewerbeordnung ein. (sen)

