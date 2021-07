Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Computerbetruges

Letmathe (ots)

Bereits am Donnerstag (08.04.2021) stahl ein bislang unbekannter Täter einem 86-jährigen Hagener in einem Supermarkt in Letmathe die Geldbörse. Zwischen 13.00 und 14.00 Uhr hielt sich der Mann in der Filiale in der Hagener Straße auf. An der Kasse fiel ihm auf, dass ihm der Unbekannte das Portemonnaie aus der Hosentasche gestohlen hatte. Anschließend versuchte der Täter mit der ec-Karte des 86-Jährigen an einem Automaten Geld abzuheben. Dabei filmte ihn eine Überwachungskamera. Nun liegt ein gerichtlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Bilder vor, die den Täter zeigen. Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen) Die Fotos finden sie unter dem folgenden Link: https://url.nrw/TV04082021

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell