Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb stiehlt 32 Dosen Energydrink und wird dabei beobachtet

Hagen-Boele (ots)

Bei einem Ladendiebstahl entwendete ein 18-jähriger Hagener am Mittwochnachmittag (21.07.2021) mehrere Getränkedosen aus einem Supermarkt in Boele und wurde dabei von einem Mitarbeiter beobachtet. Der 53-Jährige rief die Polizei hinzu, nachdem er den Täter, gegen 14.10 Uhr, in der Filiale in der Schwerter Straße bei dem Diebstahl beobachtete. Er sagte den Beamten, dass der 18-Jährige mehrere Getränkedosen in seinem Rucksack verstaute und anschließend durch den Kassenbereich ging, ohne dafür zu bezahlen. Die Beamten fanden insgesamt 32 Dosen Energydrink in dem Rucksack. Sie übergaben diese wieder an den Mitarbeiter des Geschäftes und leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls gegen den Hagener ein. (sen)

