POL-HA: Unfall nach Missachtung der Vorfahrt

Hagen-Vorhalle (ots)

In der Becheltestraße stieß ein 23-jähriger VW-Fahrer am Donnerstagabend (22.07.2021) mit einem entgegenkommenden Ford zusammen. Gegen 20 Uhr wollte der Mann, der in Richtung Vorhalle unterwegs war, nach links abbiegen. Er übersah aus bislang ungeklärter Ursache die in Richtung Innenstadt fahrende 50-jährige Hagenerin. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit der Front ihres Autos gegen die rechte Seite des VWs. Die Hagenerin wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. (arn)

