Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Trickdiebstahl - Drei Frauen wollen Tresor aus Wohnung stehlen

Hagen-Eilpe (ots)

Drei bislang unbekannte Täterinnen versuchten am Donnerstagnachmittag (22.07.2021) in Eilpe, unter Anwendung eines Tricks, aus der Wohnung eines 82-jährigen Hageners einen Tresor zu stehlen. Gegen 15.40 Uhr klingelten zunächst zwei Frauen an der Haustür des Mehrfamilienhauses in der Straßburger Straße. Sie kamen zu der Wohnungstür des Hageners und baten ihn um Stift und Papier, da sie eine Nachricht für eine Nachbarin hinterlassen wollten. Als der Mann mit den Schreibutensilien zurückkam, hatte eine der Frauen ein großes grünes Tuch im Eingangsbereich der Wohnung gespannt und ging damit in Richtung der Tür. Der 82-Jährige bemerkte gleichzeitig, dass sein Wohnzimmerschrank offen stand und sein Tresor daraus fehlte. Er sprach die Frauen laut an und sah dann hinter dem Tuch eine dritte Täterin sowie eine Sackkarre, auf der der Safe stand. Die drei Unbekannten flüchteten anschließend und ließen die Beute zurück. Der Hagener sagte den Polizeibeamten, dass alle drei Frauen schwarze Haare hatten. Eine war zwischen 40 - 45 Jahren alt, circa 160 cm groß und hatte eine korpulente Statur. Die zweite Täterin schätzte er auf etwa 30 Jahre, sie war circa 170 cm groß und augenscheinlich schwanger. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den Trickdiebinnen verlief ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

