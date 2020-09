Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 26.09.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit ca. 2500,- Euro Schaden

Der 69-jährige Pkw Fahrer aus Einbeck befuhr die zweispurige B 243 von Seesen in Rtg. Schlackenmühle. An der Einmündung zur B 64, in Rtg. Bad Gandersheim, bog er vom Hauptfahrstreifen direkt nach rechts ab und übersah hierbei die 25-jährige Pkw Fahrerin aus Northeim, die sich auf der Spur für die Rechtsabbieger befand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.(hei)

