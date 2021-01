Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen waren Diebe auf einer Baustelle an der Scharnhölzstraße unterwegs. Die unbekannten Täter nahmen unter anderem zwei Fahrzeugbatterien, Benzin und den Zylinderkopf eines Baggers mit.

Castrop-Rauxel:

Auf der Schulstraße wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in das Büro eines Pfegedienstes eingebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten Schränke und konnten mit Bargeld flüchten.

Gladbeck:

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Kita auf der Horster Straße im Stadtteil Rosenhügel eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten ein Büro. Sie erbeuteten den Inhalt eines Sparschweins, das in der Küche stand.

In der Nacht auf Mittwoch, vermutlich am frühen Morgen, sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Landstraße eingebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen stiegen die Täter durch ein Badezimmer-Dachfenster ins Haus ein. Sie erbeuteten eine Geldbörse und flüchteten unerkannt.

Haltern am See:

In der Nacht auf Dienstag sind unbekannte Täter in ein Geschäft auf der Hauptstraße eingebrochen. Nachdem ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt worden war, gingen die Täter in den Lagerraum und nahmen einen Tresor mit. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können. Wer etwas gesehen hat oder dazu weiß, wird gebeten, die Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

