Polizei Hagen

POL-HA: Mit Straßenwalze Baustelle zerstört

Hagen (ots)

Ein natürlich fließendes Gewässer umgeben von einem idyllischen Auenvorland. Dieses Ziel verfolgt aktuell die Stadt Hagen mit der Renaturierung der Lenne. So soll die Lenne ihr natürliches Flussbett zurück erhalten und ein attraktives Naherholungsgebiet entstehen. Dieses Vorhaben gefällt offensichtlich nicht jedem Bürger. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag suchten einige dieser Menschen die Baustelle an der Lenne auf und verschafften sich Zutritt zum abgesperrten Gelände. Hier erweckten die abgestellten Baumaschinen das besondere Interesse der ungebetenen Besucher. Eine 7 Tonnen schwere Straßenwalze wurde zuerst gestartet. Die Täter fuhren damit kreuz und quer über das gesamte Baustellengelände und zerstörten dabei 11 Bauzäune. Anschließend machten sich die Täter an einer Planierraupe zu schaffen und fuhren mit dieser ebenfalls über das Gelände, wie die Fahrspuren belegen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell